Увеличават се острите отравяния на деца с наркотици

На форум във Варна специалисти от цялата страна обменят опит за превенция на асоциалното поведение сред подрастващите

Острите отравяния на деца с наркотици във Варна се увеличават. Това съобщи проф. Снежа Златева, ръководител на клиниката по токсикология във Военноморска болница, пред участниците в Академия за професионалисти от системата за превенция на асоциалното поведение на децата в България.

Във форума се включиха 130 специалисти от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 70 общини. В доклада си проф. Златева отчете, че за миналата година в клиниката са лекувани 36 деца с остри интоксикации от дрога, най-малкото от което е било момиче на 11 г., приело екстази. Година по-рано случаите са били 19. Толкова много малки пациенти с интоксикации от дрога не е имало през последните 9 г., а те са само върха на айсберга и около 3% от употребяващите забранени вещества.

Най-често учениците пушат марихуана. "Твърдението, че тя е безвредна, е опасен мит, който трябва да бъде развенчан", категорична бе проф. Златева.

Тя посочи, че канабисът уврежда целия спектър на умствената дейност и имунната система. Засяга и кръвоносните съдове, затова след един вейп със забранени вещества деца колабират.

Проф. Златева цитира проучвания на три щатски университета, които имат дълга практика в изследванията, тъй като в редица щати марихуаната е разрешена за употреба. Данните сочат, че подрастващите, които пушат 3 пъти седмично “трева” са 6 пъти по-застрашени от психози и шизофрения.

“Превантивната работа е много важна тема, за да добиват децата знания от науката, а не от фалшиви публикации в интернет”, коментира проф. Златева.

Варна е пионер в страната с единствената общинска дирекция “Превенции”, която реализира широка гама програми в сътрудничество с училища, институции и много доброволци. Това е причината да бъде избрана за домакин на академията, обясни Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Тя призна, че малцина родители търсят помощ в местните комисии, макар че консултациите са безплатни. Въпреки това работата дава резултат и в редица общини възпитателните дела срещу подрастващи намаляват.

В рамките на тридневната академия ще бъде засегната още темата за въвеждането на медиацията в училище. Експерти от Варна ще ръководят и групи, които ще решават конкретни казуси, обясни Светлана Коева, директор на общинската дирекция “Превенции”.