От остров "Света Анастасия" радиолюбители ще се свързват с Австралия

От 5 ти до 10 ти ноември на остров "Света Анастасия" пристигат радиолюбители от Румъния и Молдова. Чрез радио антени, разположени на територията му, те ще осъществяват пряка връзка с Австралия, Сингапур, Южна Африка.

Събирането на радиолюбители е било традиционно за острова преди години, понеже мястото е било пусто и е имало сигнал без смущения.

Сега, в „крилата“ на сезона, е най - удобното време за радиолюбителите. Затова идват за втори път тази година.

Първата им визита е била през март, и те са останали впечатлени от острова и качеството на радиовръзката с различни точки на света.

В ерата на мобилните комуникации, тези връзки изглеждат може би архаични, но пък радиото дава различна емоция от контакта с хора на другия край на света, от един малък остров в Черно море.