Росен Желязков отменя утрешното заседание на Министерския съвет

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

"Резултатът ще е още по-зле за ГЕРБ, ако останем в такова правителство. Оставаме само формално, повече кворум няма да правим", заяви по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков в централата на партията и изпрати народните представители от ГЕРБ по родните им места.