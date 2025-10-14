Заснемат с дронове критичните участъци с боклука в "Люлин" и "Красно село"

След мащабната доброволческа акция за събиране на отпадъци през изминалия уикенд в "Люлин" и "Красно село", Столична община започна въздушно заснемане на критичните райони с дронове. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че технологията ще помогне за оптимизиране на дейностите по почистване и по-точно насочване на екипите.

"Днес финализирахме повторното въздушно заснемане на районите “Люлин” и “Красно село”. Геопространственото заснемане се прави от дронове с експерти от Софийския университет. Това е само първият пример за това, че можем да изградим система, която не може да бъде изнудвана — система, основана на професионализъм, технологии и данни", обясни Терзиев.

"С помощта на технологиите успяхме да планираме и координираме най-мащабното досега доброволческо усилие за чистота в София, което се случи през изминалия уикенд в подкрепа на решението ни да не подписваме неизгодни за столичани договори за сметосъбиране", написа столичният кмет във фейсбук.

Технологията на Центъра за геопространствени технологии към Софийския университет е едно от решенията, които могат да ни помогнат да създадем дигитален двойник на София – единна платформа, която да обедини информацията за улици, паркове, инфраструктура и чистота. Едно пространство, достъпно за гражданите, чрез което ние да планираме, а те да проследяват развитието на града.

Подобен двойник ще е полезен не само на администрацията на общината, но и на всички други заинтересовани страни, които работят за това София да се развива. Както се случи през изминалия уикенд, посочва Васил Терзиев.

"Това не е криза, а възможност", категоричен е той.