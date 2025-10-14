Правят съвместна лаборатория

Изучават ползите от млечния продукт

Българското кисело мляко се разпознава от близо 95% от японците, като над 20 млн. японци започват деня си с българско кисело мляко, стана ясно по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов с Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на Meiji Holdings Co. В Япония ядат българско кисело мляко благодарение на сътрудничеството на “Ел Би Булгарикум” и японската компания “Мейджи”.

Г-н Матсуда благодари за доброто сътрудничество между компаниите. Той подчерта, че “Мейджи” вече над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар под името “Българско кисело мляко”, с което популяризира страната ни.

Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическо партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория. Очаква се лабораторията да бъде открита през първата половина на 2026 г., а основната є цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. “Това подчертава ключовата роля на “Мейджи” за промотирането на българския продукт”, отбеляза министърът.

Сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството. “Мейджи” е най-големият производител на млечни продукти в Япония. Компанията произвежда прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.