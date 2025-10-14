Кметът на Варна пред Европейския комитет на регионите: Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа

Жители на града отново протестираха с искане за освобождаването на Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев, който днес трябваше да е докладчик на заседание на Европейския комитет на регионите, е изпратил писмо от ареста до членовете му. „Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа”, се посочва в писмото, което бе прочетено в Брюксел от общинския съветник от Варна София Колева и аплодирано от цялата зала, съобщиха от пресцентъра на „Продължаваме промяната”.

В писмото кметът посочва, че след като е спечелил доверието на варненци, от ноември 2023 г. неговата администрация е започнала да премахва монополи и да възстановява справедливостта в обществените поръчки, което бързо е предизвикало съпротива от удобно настанените в сянката на корупцията.

„През юли 2024 г. беше започнато политически мотивирано разследване срещу същата тази администрация, основано на твърдения на лица, свързани с предишната администрация и с управляващия елит на България. Последва театрален арест, извършен от десетки правителствени агенти - акт, целящ да сплаши не само мен, кмет от опозицията, но и цялото движение за промяна в България”, пише още кметът.

Той допълва, че са използвани фалшиви обвинения в корупция, за да се оправдае задържането му без достоверни доказателства. Според Благомир Коцев случаят не касае само един човвек, а става дума за състоянието на демокрацията и правосъдието в България, където противниците на олигархичните интереси са подложени на натиск, сплашване и лишаване от свобода.

Писмото му бе прочетено тази вечер от изпълняващия функцията кмет Павел Попов на 12-ия пореден протест във Варна, на който множество граждани отново настояха за незабавно освобождаване на кмета. С плакати „Свобода за Варна - свобода за Благо”, „Искаме си кмета”, „Пеевски в затвора”, "Освободете политическите затворници" хората се събраха пред общината, след което потеглиха на шествие, блокираха за кратко няколко кръстовища и стигнаха до Съдебната палата, където разлепиха лозунги.