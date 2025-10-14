Опасни чери домати и пипер от Турция засечени в България

Два от сигналите са за пестицидни остатъци

За химикали в опаковтки и еднократни прибори предупреждават от Центъра за оценка на риска

Пет сигнала за открити опасни химически вещества и пестициди е подала България в системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). Всички установени несъответствия при храни са с произход от Турция.

Два от сигналите са за наличието на пестицидни остатъци за пипер и един за чери домати от Турция с остатъци от а. в. хлороталонил (пратката е унищожена).

Засечени са и две пратки шамфъстък със завишени нива на афлатоксини, които представляват токсични вещества с потенциал да причинят сериозни здравословни проблеми, особено при продължителна консумация.

В друга пратка, съдържаща сушен риган, са открити пиролизидинови алкалоиди, които при хроничен прием могат да предизвикат токсични ефекти върху черния дроб и други органи.

Сигнали за опасни опаковки и прибори за храни са получени в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), показва анализ на данните на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Нотификаците, свързани с материали в контакт с храни, показват наличие на множество случаи с миграция на опасни химични вещества, сред които бензофенон, формалдехид, тежки метали и меламин. Рисковете варират от “потенциално сериозни” до “сериозни”, което налага повишено внимание и засилен контрол.

В съдове, прибори и кухненски аксесоари са установени значителни количества на меламин, формалдехид, тежки метали и първични ароматни амини.

Най-голям риск представляват пластмасовите и композитни изделия, при които превишаването на допустимите нива на замърсители може да доведе до хронично натрупване на токсични вещества и сериозни последици за здравето при продължителна експозиция.

Тези данни подчертават необходимостта от засилен контрол и стриктно прилагане на регулациите в областта на безопасността на материалите в контакт с храни, посочват от центъра.