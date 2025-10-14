Няма да вдигат таксата за посещение при джипи

До края на юни плащаме по 2.90 лв.

“На този етап не предлагаме да бъде вдигната здравната вноска за гражданите”, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово. Той се обоснова с факта, че влизаме в еврозоната и до края на юни 2026 г. няма да има увеличение.

“Ние въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар”, подчерта Кирилов.

“Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна”, каза още Силви Кирилов.

Той съобщи, че здравното министерство е дало своите предложения за Бюджет 2026. “Психиатричните болници са към първи поток, втори поток отива за дейности извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде урожaен”, каза още министър Кирилов.

В края на април от Българския лекарски съюз заявиха, че здравната система е недофинансирана от години и страната ни е с най-ниската здравноосигурителна вноска. Според съсловната организация един от начините за справяне с проблемите в сектора е повишаване на здравната вноска.