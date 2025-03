Валенсия пред нови кошмарни наводнения, МВнР с предупреждение за пътуване в Испания (ВИДЕО)

Испания се връща към кошмара от катастрофалните наводнения от миналия октомври във Валенсия. Властите спряха всички обществени дейности и бяха мобилизирани спасителни екипи. На Канарските острови има сериозни наводнения, за които българското министерство на външните работи издаде предупреждение за пътуване.

"Канарските острови вече са покрити със сняг, след като проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения. Националният парк Тейде на Тенерифе има емблематичния вулкан, покрит със снежна пелена и с лед по пътищата, всички пътища за достъп са затворени", пише потребител в платформата Х.

The Canary Islands has now been blasted with snow after heavy rains sparked flash floods.



The Teide National Park on Tenerife has the iconic volcano covered in a blanket of snow & with ice on the roads, all access routes are closed. I just hope things improve for Easter.😎🛫🏝️ pic.twitter.com/swETjlAKDQ