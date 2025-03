Виктор Орбан: Глобалистко-либералните сили дестабилизират Сърбия

След като загубиха Вашингтон от патриотите, глобалистко-либералните сили се оттеглиха в Брюксел и насочиха погледа си към Сърбия, Словакия и Унгария. Не можем да позволим това да продължи. Това написа в социалната мрежа Х унгарският премиер Виктор Орбан.

Той каза още, че че хаосът в парламента в Сърбия - хвърлени димки, факли и пострадали депутати, показва "колко далеч са готови да стигнат тези сили, за да дестабилизират суверенните нации".

After losing Washington to the patriots, globalist-liberal forces retreated to Brussels, and set their sights on Serbia, Slovakia, and Hungary. Today's chaos in the Serbian Parliament - smoke bombs, violence, and obstruction - shows how far they’re willing to go to destabilise… pic.twitter.com/krL49UvG54