Варна „олекна” с 2,7 млн. лв. заради бездействие на главния архитект

Общината плати обезщетението на две фирми, които я осъдиха

Община Варна „олекна” с близо 2,7 млн. лв., които бяха изтеглени служебно от бюджетната й сметка съгласно наложен от частен съдебен изпълнител запор, съобщиха днес следобед от местната администрация.

Солидната сума кметството дължеше на две фирми - „Тодор билд 2006” и „Знамената”, които спечелиха дело във Върховния административен съд по жалба, касаеща бездействието на главния архитект Виктор Бузев. Повод е забавен с близо година препис от разрешение на строеж на голяма жилищна сграда в скъпия, но вече пренаселен крайморски квартал „Бриз”.

Решението на съда е от 17 юни, а на 11 юли общината е била приканена от ЧСИ доброволно да плати сумата. Администрацията поиска удължаване на срока, но в отговор сметката й бе блокирана до размера на дължимото. Тогава и.ф. кмет Павел Попов каза, че сумата е равна на инвестицията в една нова детска ясла и заяви, че общината ще депозира регресивен иск срещу главния архитект, ако се наложи да плати милионите. Попов призова Виктор Бузев да подаде оставка заради скандала, но отговор и до този момент няма.

Плащането не създава опасност за финансовата стабилност на общината, декларираха от дирекция „Финансово-стопански дейности”.