Варна с богата програма за Международния ден на младежта

Работилници, кино под звездите и светлинно шоу ще има на входа на Морската градина

Варна посреща Международния ден на младежта - 12 август, с богата програма, организирана от общината. Утре от 16:00 до 23:00 входът на Морската градина и пространството около Слънчевия часовник ще се превърнат в зона за младежки работилници, презентации на различни организации, музикални и танцови изпълнения.

Ще има пъзел състезания, възпитаници на ПГ по химия ще представят собствено изработена козметика и иновативна технология за разграждане на пластмаса. В района ще работи инфомационно бюро за международен младежки обмен, а Общественият център за околна скреда и устойчиво развитие ще организира игри за опазване на околната среда на тема „Конфликтът като повод за разбиране”. Демонстрации на стрийт баскет, работилница за сурови бонбони, тренинг за личностно развитие „Как да изградим нов навик”, градско ориентиране и други инициативи са включени в програмата.

В 20:45 ще започне Кино под звездите с представяне на авторски филм „По дрехите посрещат, по УМния избор изпращат”, дело на ученици от „Младежки парламент - Европейски мост”. След него публиката ще види две ленти на възитаници на киношкола „Братя Люмиер” - игралната „Покана за танц” и документалната „Разкажи ми приказка”. Финал на прожекциите ще даде пълнометражната анимация „Flow“, а празникът ще бъде закрит със светлинно-огнено шоу на „Палячи”.