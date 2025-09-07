Васил Терзиев: Огромни поздравления за Никола Цолов за второто място в днешната надпревара от Формула 3 на “Монца”.

Още по темата: Повишават Цолов във Формула 2 04.09.2025 12:37

Кметът на София Васил Терзиев поздрави състезателя във Формула 3 Никола Цолов.

„След вчерашния прекрасен български ден на US Open, днес отново имаме повод за гордост с млад български талант. Огромни поздравления за Никола Цолов за второто място в днешната надпревара от Формула 3 на “Монца”. Това е още едно доказателство за таланта и упорития му труд.

Още по-впечатляващо е, че той завършва сезон 2025 на второ място в генералното класиране във Формула 3 и помогна на тима си Campos Racing да стане за първи път отборен шампион. Това е забележително постижение за 18-годишния Цолов.

Никола, пожелавам ти още много успехи по пътя към върха! София ще те подкрепя както досега, защото вярва в теб“, написа Терзиев в социалните мрежи.

Столичната община подпомага и ученическия, масовия и детско-юношеския спорт. Вече стартираха дейности в одобрените проекти по програма „София спортува“ и Подпрограма за развитие на детско- юношеския спорт. Със средства в размер на 2 650 000 лв. над 230 организации ще подпомогнат дейностите си, с приоритет насърчаване на спорта и физическата активност в София, уточни кметът.