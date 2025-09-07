ИПБ със сигнал до Митов: Три турски ТИР-а карат в нарушение от Враца до София с 120 км/ч, а полицията не реагира

Института за пътна безопасност изпрати сигнал до министъра на вътрешните работи Даниел Митов за турски шофьори на камиони, които се държат опасно на пътя.

Според ИПБ три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца – София.

Ето какво пишат от института в сигнала си до Митов:

На 6 септември 2025 г. около 22:00 часа три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца – София. По данни на очевидци, камионите са се движели с около 120 км/ч, застрашавайки живота и здравето на всички участници в движението. В рамките на пътуването са подадени четири сигнала на телефон 112, но реакция от страна на полицията не е последвала.

Едва на Околовръстното шосе в София камионите са били спрени, след като са паркирали сами. Едва тогава на мястото се е появил полицейски екип, който е съставил предупредителни протоколи и е освободил водачите, без да бъдат повикани инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Свидетеля заснел на видеорегистратор нарушенията е искал да свидетелства, но …..???

Това поведение на водачите е опасно и недопустимо. Още по-притеснителна обаче е липсата на навременна и ефективна реакция от страна на МВР. При подобни случаи очакваме координирани действия между пътна полиция и ИААА, с оглед установяване на всички обстоятелства, проверка на тахографи, документи, техническо състояние на МПС и санкциониране по цялата строгост на закона.

Г-н Министър,

Време е думите да бъдат заменени с реални действия. Българските граждани имат право на сигурност на пътя и очакват държавата да ги защити.

Настояваме за:

1. Проверка по случая, описан по-горе.

2. Установяване на причините за липсата на реакция на подадените сигнали.

3. Санкции за отговорните длъжностни лица, при установени пропуски.

4. Информация относно предприетите действия и мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Три турски ТИР-а дерибействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. НИКАКВА реакция.

Къде е държавата?

Фактите:

– 3 камиона с турска регистрация карат с над 120 км/ч, изпреварват опасно и застрашават десетки животи на пътя Враца – София.

– Подадени са 4 сигнала на 112. Реакция? Нулева.

– Полицията се появява ЕДВА когато ТИР-овете сами спират на Околовръстното в София.

– Съставени са им само предупредителни протоколи. Без глоба. Без проверка от ИААА. Без последствия.

Питаме министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е?

Къде е контролът? Къде е отговорността?

Институцията, която трябва да пази живота ни на пътя, мълчи.

Инспекторите от ИААА ги нямаше. Пътната полиция бездейства. А ние — всички български шофьори — продължаваме да рискуваме живота си всеки ден.

Институтът за пътна безопасност настоява за незабавна проверка, отговорност и реални действия.

Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг.

Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика.

Г-н Министър, време е да се събудите.

Празните обещания вече убиват.