ДПС-Ново начало сезира министрите на здравето и екологията за кризата с боклука

Сигнал до министъра на екологията Манол Генов, министъра на здравеопазването Силви Кирилов, както и до шефовете на РИОСВ София - Ирена Петкова и на РЗИ - София Данчо Пенчев във връзка с кризата с боклука на София изпрати парламентарната група на ДПС-Ново начало.

“Изяло в компетенциите на институциите, които ръководите, е да предприемете мерки - строги санкции, обявяване на извънредно положение и ангажиране на организационен ресурс на държавата за справяне с екологичната катастрофа и предстояща здравна криза.

Недопустимо е в съвременна държава, държавните институции да наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците, заради планините от отпадъци.

Въпреки арогантните изказвания на кмета Терзиев, миризмата, хвърчащите торбички, разлагащите се хранителни отпадъци и огромните купища по спирки на обществения транспорт, пред входове на жилищни и обществени сгради, разрастващите се сметища, не могат да бъдат изтрити с обещания.

Нима ще очакваме да се разпространят зарази, инфекции и рискове за здравето на хората.

Настояваме, изискваме и ще продължаваме ежедневно да изискваме от името на всички граждани на София да приложите цялата строгост на закона и да защитите здравето, живота и жизнената среда на жителите на столицата на България.

Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София, да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема”, са заявили от формацията.