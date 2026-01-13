Васил Терзиев: Най-скъпият данък в България е страхът

Кметът на София Васил Терзиев направи изявление, в което определи страха като „най-скъпия данък“, който българите плащат.

Според него страхът да не се „набиеш на очи“, да не „стане проблем“ и да не се опълчиш на силните на деня поддържа политическата система в страната непроменена от години.

В изявлението си Терзиев обяви, че „политическата глутница“ от познати фигури продължава да действа по един и същи начин, независимо че България остава на последните места в ЕС по доходи, образование и продължителност на живота.

По думите му това не спира онези, които разчитат на зависимости и контрол.

Той подчерта, че докато много хора се дистанцират от политиката, други „правят политика с живота ни“ — с парите, правилата, назначенията и договорите. Според него внушенията, че протестите са „режисирани“ или че „няма смисъл“ да се участва в обществения живот, целят да обезкуражат активните граждани.

Кметът съобщи, че е отказал да подпише сметка за близо 400 млн. лева, която според него би довела до непосилна такса смет за четиричленно семейство в столичния квартал „Люлин“. Той определи този отказ като пример за противопоставяне на решения, които биха натоварили гражданите.