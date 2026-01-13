Морската градина във Варна грейна с ново осветление

Подмениха старите натриеви лампи с енергоспестяващи

Приключи подмяната на старите натриеви лампи в Морската градина във Варна, съобщиха от общината. Всички алеи от плувен комплекс „Приморски“ до сп. „Почивка“ вече са осветени с енергоспестяващи LED тела.

Последният завършен участък е от Пантеона до Станчовата алея. Там нощем с неутрална бяла светлина, която е най-близка до дневната, греят 260 лампи тип „сфера“. Други 250 светодиода са монтирани около зоопарка, по Алеята на олимпийските спортове и Станчовата алея.

Подменено е уличното осветление и в подлезите на базар „Левски“, на ул. „Мир“ и връзката с бул. „Осми Приморски полк“, както и на част от пешеходната му алея. Предстои в кв. „Чайка“ също да бъдат монтирани 1000 нови LED лампи.