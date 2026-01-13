Бързо ще наваксаме натрупания отпадък около контейнерите, заяви шефът на Столичен инспекторат

Няма индикации за обявяване на бедствено положение заради боклука

“С темпото, което постигнахме, много бързо ще наваксаме натрупания отпадък около контейнерите - с поставена цел от 90 тона дневно за районите „Подуяне“ и „Слатина“, през изминалия ден са извозени над 110 тона отпадък.” Това съобщи Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат и координатор на Кризисния щаб на Столична община за управление на сметосъбирането.

Към момента, в седемте зони с изтекли договори, четири са с анексирани договори (Зона 1, Зона 2, Зона 5, Зона 7), за зона 6 е сключен договор със „Софекострой“, а Зона 3 се обслужва със собствен общински капацитет чрез Завода за боклук и съдействието на районните администрации. За зона 4 е издадена заповед на кмета на Столична община за временно възлагане на сметосъбиране чрез гранични райони, като е въведена ротационна организация на работа с цел равномерно обслужване и недопускане на натрупвания.

В зона 3, включваща райони „Подуяне“ и „Слатина“, е осигурена необходимата техника. От вчера дейностите се извършват по карета, а не само по графици, което позволява по-ефективно обслужване.

„Поставихме си цел от 90 тона на ден за двата района, а вчера постигнахме 110 тона. С това темпо много бързо ще наваксаме натрупания отпадък около контейнерите.“, заяви Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат и координатор на Кризисния щаб.

След решение на Кризисния щаб, от днес Столична община започва ежедневно да предоставя детайлна информация за извършените дейности през предходния ден – количества извозен отпадък, обслужени квартали и карета, както и за планираните дейности за текущия ден, с цел прозрачност и проследимост на изпълнението.

По повод сигнали за натрупан отпадък в близост до борсата “Булгарплод” в район “Слатина”,Неделков уточни, че става въпрос за временни площадка за претоварване, разположена далеч от жилищни зони, която се използва с цел по-висока ефективност, Отпадъкът от тях се извозва в кратки срокове до Завода за третиране на отпадъци и съответно зонатане представлява сметище.

Неделков допълни и, че към настоящия момент няма индикации за обявяване на бедствено положение. Работата по почистването се подобрява ежедневно, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни смени и техника. Усилията са съвместни – от страна на Столична община, „Софекострой’, СПТО и допълнително ангажираните екипи. .