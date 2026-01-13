Съдът по делото срещу Николай Неделков: разкриването на корупция не е клевета

Действията на директора на Столичния инспекторат са в обществен интерес

Софийски районен съд потвърди, че действията на директора на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков по изнасяне на данни за корупционни практики и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци са законосъобразни и извършени в изпълнение на служебните му задължения. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Решението е по дело за клевета, заведено срещу него след публични разкрития за дългогодишни схеми за незаконно депониране на строителни и земни маси на територията на София. Съдът приема, че добросъвестното сигнализиране за корупция и злоупотреби, когато е в защита на обществения интерес, не представлява клевета. Решението подлежи на обжалване по законовия ред.

Над 240 нерегламентирани сметища

Делото възниква на фона на разкрития за над 240 нерегламентирани сметища в София – резултат от функционирала с години схема за незаконно извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси. Данните стават публични след като Николай Неделков, начело на Столичния инспекторат започва проверки и предоставя конкретна информация на компетентните органи, журналисти и неправителствени организации.

Разкритията сочат паралелна система, заобикаляща контрола, с потенциално сериозни екологични и обществени последици, включително засипване на дерета, рискови зони и терени с обществено значение, посочват от СО.

"След оповестяването на тези данни бивши служители на инспектората заведоха дела за клевета срещу инж. Неделков. Така фокусът се измести от проверка на изнесените факти към съдебен натиск спрямо лицето, което първо алармира за тях. Към момента няма публична информация за приключили разследвания, повдигнати обвинения или търсене на отговорност по самите схеми с незаконните сметища и нанесените екологични щети – дисбаланс, който поставя сериозни въпроси за ефективността на институционалната реакция", коментират от общината.

Инж. Николай Неделков е назначен за директор на Столичния инспекторат в края на 2023 г. от кмета на София Васил Терзиев. След встъпването си в длъжност той започва системни проверки на утвърждавани с години практики в инспектората.

В хода на тези проверки са установени множество случаи на незаконно засипване на терени, злоупотреби със служебно положение и данни за покровителстване на нарушения – информация, която по своята същност изисква задълбочено