Вземаме ловци на мини за Черно море

Кораби ще обезвреждат подводни бомби

България ще придобие минни ловци от Белгия и Нидерландия, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов във Варна. Очаква се двете страни скоро да вземат решение за изписване на корабите, които макар и втора ръка, ще бъдат модернизирани и ще повишат бойните способности на военноморските ни сили.

Запрянов подчерта, че дори войната в Украйна да приключи, минната опасност в Черно море ще остане сериозен проблем. Черноморският регион е стратегически важен, а минните заграждения, поставени по време на конфликта, продължават да заплашват свободното морско движение и сигурността.

През последните години Черно море е сцена на множество инциденти с морски мини, които пораждат сериозни опасения за безопасността на търговския и военния трафик. Минните ловци са ключов инструмент за обезвреждане на тези заплахи и гарантиране на свободния достъп до морски пътища.

През март 2022 г. в румънския черноморски курорт Костинещи избухна експлозия в района на кея. През юни следващата година трима души загинаха, след като морски мини се взривиха на туристически плажове в Украйна. През декември 2022 г. товарен кораб, плаващ под турски флаг, се натъкна на морска мина в Черно море край бреговете на Румъния.