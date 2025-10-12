Влюбена “актриса” издала групата за онлайн порно от ревност

Четиримата обвиняеми твърдяха в съдебната зала, че не знаят за какво става дума.

Издирват още двама

Пловдивчани спечелили милиони от еротичен сайт

Четирима мъже, обвинени за пране на пари чрез набиране на млади жени за създаване на профили и съдържание в порно сайт, остават в ареста, реши Окръжният съд в Пловдив. Приходите от клиентите са били пренасочвани към банкови сметки, контролирани от организаторите. По този начин от спечелените от една от младите жени към $2 800 000 били отклонени без нейно знание. Мъжете купували злато, недвижими имоти и автомобили, които подарявали на роднини.

Зад решетките са 22-годишният Митко Бошнаков, баща му Асен, както и Атанас по прякор Драхмата на 53 г. и 59-годишния Петьо Палазов - Чейнджа. Издирват се още двама мъже - също синове на Асен. Разследването е започнало по сигнал от данъчните служби в Англия. В разкриването на всички замесени и цялата схема е участвала една от “актрисите” по порносайта на име Надежда. Тя била влюбена в Митко Бошнаков, но тъй като той щял да се жени, в пристъп на ярост го е изобличила.

В превалутирането на огромните средства са замесени двама от групата, които се занимавали с чейндж бюра. Порноклиповете, от които са печелени милионите, са снимани в хотели в Пловдив от братята Бошнакови, твърдят разследващи. Сред момичетата е имало и непълнолетни. Очаква се днес четиримата пловдивчани да получат нови обвинения, защото дейността им касае много престъпления, каза наблюдаващият прокурор Камен Каменов.

