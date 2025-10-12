Разследват българин за убийството на бившата си жена

Нашенката открита с много следи от насилие по тялото

Трупът открит от по-големият син

Българин беше арестуван и обвинен за убийството на бившата си жена в Сан Хосе, Калифорния. 60-годишният Венко Господинов е бил задържан като заподозрян, след като в полицията е получен сигнал за намереното тяло на Роси Господинова.

На зловещата находка в жилище в блок 900 на Уейнрайт Драйв се натъкнал през нощта по-големият син на жертвата. По трупа имало много следи от насилие, пишат медиите в САЩ. Венко и Роси били разведени, казаха техни познати.

Полицията веднага започнала издирване на Господинов като основен заподозрян. Той е бил проследен от пътната полиция, която чрез камерите идентифицирала колата му по регистрационния номер. Венко е арестуван в района на град Капитола. Той не е оказал съпротива. В момента вече е настанен в затвора на окръг Санта Клара и е обвинен в убийство.

Близки на семейството разказаха пред bgvoice.com, че назад във времето е имало случаи на домашно насилие в дома на Венко и Роси. Двамата имат две деца.

“Аз не мога да си представя по-силен човек от нея, да живее живота си с усмивка, всеки ден, да се радва на малки неща, които ние понякога забързани нямаме време да оценим и напълно насладим - плажа, концерт, чаша вино, чай или кафе... намираше начин да живее! С това искам да я запомня!”, каза за bgvoice.com Соня Кирова, приятелка на жертвата.

Роси Господинова била родена във Варна, но отдавна живеела в САЩ. Имала е туристическа агенция в Калифорния.

Този инцидент се разследва като 22-рото убийство в града за 2025 г.

Местните власти разпространиха призив, с който молят, всеки който има информация за трагичния случай, да се свържат с местни детективи от Отдела за убийства на полицията в Сан Хосе.

Мотивът и всички обстоятелства около трагедията продължават да се разследват, като вероятно може да става въпрос за ревност, казаха местните власти.