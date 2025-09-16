Войната отива към неизбежния си край

Киев има всички стимули да сключи сделка, вместо да чака съкрушително поражение

Украйна остава без част от териториите си и без членство в НАТО

Не само Русия, и европейците не искат да пращат войски в Украйна

Тед Снайдер, The American Conservative

Войната в Украйна е на път към неизбежния си край. Може да отнеме още много месеци, но Русия ще спечели войната на бойното поле, а Украйна ще остане без част от територията си и без членство в НАТО. В такава ситуация Киев има всички стимули да сключи сделка, вместо да чака съкрушително поражение.

Няма съмнение, че Украйна ще се нуждае от надеждни гаранции за сигурност, както дори Русия вече приема. Но има важен исторически контекст на това изискване, който трябва да се вземе предвид при неговото удовлетворяване.

Украйна трябва да има гаранции за сигурност, за да е сигурна, че Русия няма да нахлуе отново. Но Русия нямаше да нахлуе в Украйна, ако САЩ и НАТО бяха готови да преговарят за предложенията за сигурност, които Русия им представи през декември 2021 г. Ключово изискване беше НАТО да гарантира, че Украйна няма да стане член. Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг призна, че предложението за сигурност е определило отказа за членство на Украйна като “предварително условие за ненахлуване в Украйна”. Когато САЩ и НАТО “отхвърлиха това”, Русия взе решение за нахлуване. Ако НАТО беше затворил вратата за членство на Украйна, Русия вероятно нямаше да нахлуе.

За пореден път, след началото на войната, Русия беше готова да я прекрати, ако Украйна се съгласи да не се присъединява към НАТО. Ръководителят на преговорния екип на Украйна на преговорите в Истанбул през първите седмици на войната казва, че “ключовият момент”, който Русия поиска за прекратяване на войната, беше гаранция, че Украйна няма да се присъедини към НАТО: “Те бяха готови да прекратят войната, ако ние... се ангажираме, че няма да се присъединим към НАТО.” Ако САЩ и Великобритания не бяха насърчили Киев да се откаже от дипломацията в полза на борбата с Русия, Москва вероятно щеше бързо да приключи войната си.

Въпреки че Киев би искал гаранцията за сигурност да дойде под формата на членство в НАТО, най-важната гаранция за бъдещата му сигурност е точно обратното: надежден ангажимент от Киев и от НАТО, че Украйна ще остане неутрална и никога няма да се присъедини към западния алианс. Историческите данни показват, че нарастващото партньорство между Украйна и НАТО е основната причина за руската инвазия. Ако войната завърши с правно обвързващо обещание, че НАТО няма да бъде в Украйна и Украйна няма да бъде в НАТО, тогава причината ще бъде отстранена, проблемът ще бъде решен и Украйна ще има най-силната си гаранция за сигурност.

Съществената промяна в ситуацията започна, когато Америка - а не Русия - за първи път наруши Будапещенския меморандум. В меморандума се посочва, че суверенитетът на Украйна не може да бъде нарушен от подписала го държава, която го подчинява на собствените си интереси. Но през 2014 г. САЩ направиха точно това, когато подкрепиха преврат в Украйна.

Дийзен цитира бившия посланик на САЩ в Русия Джак Матлок, който посочва, че Русия “стриктно е спазвала задълженията си по Будапещенския меморандум”, но че превратът от 2014 г. е създал “коренно различна международна ситуация” и че Русия сега “има право да игнорира” споразумението. Това не легитимира руската инвазия в Украйна. Но отслабва аргумента срещу недоверието към Русия и засилва аргумента за правно обвързващи гаранции за сигурност този път, а не просто уверения.

Киев започва да осъзнава, че няма да се присъедини към НАТО скоро, но има предизвикателства пред гаранциите за сигурност, които той и неговите западни поддръжници сега настояват.

Гаранцията за сигурност, обсъждана от Украйна, Европа и САЩ, изглежда включва три аспекта. 1) Източна Украйна се превръща в демилитаризирана зона, обслужвана от неутрални миротворци от държава, договорена между Украйна и Русия. 2) Украинските въоръжени сили остават въоръжени и обучени от страните от НАТО. 3) Европейските държави разполагат войски в Западна Украйна.

Има три проблема с последния аспект - всички потенциално фатални за мирните преговори.

Първото е, че както европейските лидери постоянно посочват, това не работи без ангажимент на САЩ да подкрепят военно европейските сили, ако те бъдат атакувани. Но администрацията на Тръмп изрично и многократно изключва американски бойни действия на място. Докато президентът Доналд Тръмп предполага, че Вашингтон би могъл да осигури някаква въздушна подкрепа, Европа може да не разполага с войски и финанси, за да спази обещанието си без по-широко участие на САЩ. Най-мощните икономики в Европа - Франция, Германия и Великобритания - са изправени пред финансови кризи. Франция и Великобритания, сред най-склонните държави в Европа да допринесат с войски в някакъв капацитет, заедно могат да създадат мироопазващи сили само от 6000 до 10 000 войници. Европа говори за мироопазваща мисия от 30 000 войници, а оценките за необходимото са по-близо до 50 000-100 000. Без американския “предпазен механизъм”, както европейските лидери постоянно признават, гаранцията за сигурност няма да работи.

Вторият проблем е, че планът за сигурност е нереалистичен, защото Русия няма да го позволи. Основната мотивация за руската инвазия беше да държи Украйна извън НАТО и НАТО извън Украйна. Европейското споразумение конкретно разполага войски на НАТО в Украйна. Русия няма да се съгласи да спре война, която печели, само за да види резултата, който е воювала, за да предотврати.

И накрая, не само Русия се противопоставя на европейските войски в Украйна; това са и европейците. Wall Street Journal съобщава, че противопоставянето на схемата е силно в Източна Европа, където обществеността е предпазлива от отклоняване на сили от собствените им граници, както и в Италия и Германия. Подкрепата във Великобритания и Франция е условна и нестабилна. Полша ясно заяви, че няма да изпраща войски: 87% от поляците казват, че страната им определено не трябва или вероятно не трябва да изпраща войски в Украйна.

Успешният дипломатически край на войната ще изисква архитектура на сигурността, която отчита историческите и съвременните реалности. Такава архитектура на сигурността трябва да обхване не само Украйна, но и цяла Европа, включително Русия, може би най-накрая да постави основите за мир, които бяха пропуснати поради пропуснатата възможност в края на Студената война.

(Със съкращения)

* Тед Снайдер е колумнист за външната политика и историята на САЩ в Antiwar.com. Той е и чест сътрудник на Responsible Statecraft, както и на други издания.