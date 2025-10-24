Временни промени в движението по АМ „Струма“ между 25 и 31 октомври

От утре - 25 октомври, до 31 октомври за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма“ в област Перник, съобщава АПИ.

Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно между 10-и и 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 27-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.