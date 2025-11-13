Втори от Лудогорец аут от националния

Втори футболист на Лудогорец отпадна от националния отбор за световните квалификации срещу Турция и Грузия. От групата си тръгна Станислав Иванов. Крилово смени Радослав Кирилов от Левски, който по-рано също напусна заради контузия. По-рано Антон Недялков от Лудогорец въобще не се присъедини към лагера заради твърде много натрупана умора. „Зелените“ участват в груповата фаза на Лига Европа и в момента са изпаднали в най-дълбоката криза в историята си. Треньорът Александър Димитров не може да разчита и на Петко Христов от италианския Специя.

Ситуацията около националния отбор е кошмарна. Отборът ни е с четири загуби от първите 4 мача и няма никакъв шанс за класиране. Двубоите са за чест и за рестарт при новия треньор, който доскоро водеше младежите. Нашите загубиха от Турция с 1:6 в ранна есен и имат всички поводи да търсят реванш. Съперникът ни пък се нуждае само от точка за класиране на бараж.

В същото време ФИФА определи шотландец да свири гостуването ни срещу Турция в Бурса. 34-годишният Ник Уолш е призван да взима решенията на стадион „Матлъ“. Два пъти в кариерата си британецът е ръководил мачове на българи. Под негово ръководство ЦСКА загуби с 2:3 у дома от Рома, а Локомотив (Пд) направи 1:1 на терена на Копенхаген.