Над 100 минути футболна мъка – това представляваше дербито Левски – ЦСКА, спечелено от „червените“ с 1:0.

Мач №1 на България бе белязан от плах футбол и още по-плахо съдийство.

Сблъсъкът извади на показ реалното състояние на футбола у нас, което донякъде

обяснява 91-о място на България в ранглистата на ФИФА.

В съботния следобед „сини“ и „червени“ не оправдаха очакванията на близо 30 000 зрители по трибуните. Изключвайки попадението на Джеймс Етоо, най-яркият момент бе меле между двата тима, след което главният съдия Радослав Гидженов дори не посмя да изгони някой, а кандидати не липсваха. Нямаше да го направи и при бруталното влизане на Пастор, ако не бе намесата на ВАР. Реферът сам си усложни мача, след като цяло първо полувреме щадеше двата тима откъм картони и бавно, но сигурно изпускаше положението, докато ситуацията не ескалира.

На трибуните все пак бе цивилизовано и дербито бе лишено от инциденти, каквито през последните години имаше в излишък.

Джеймс Етоо пък впечатли с изпълнение, донесло и така важната победа за ЦСКА в последния ден от първия дял на редовния сезон. „Червените“ тръгнаха разочароващо кампанията с една победа в първите 12 кръга, а вече са 6-и и само на 5 точки от топ 3. Сякаш сезонът едва сега започва за тима на Христо Янев, който успя да събуди спящия гигант след завръщането си в клуба. Българският специалист спечели и треньорския дуел с Хулио Веласкес. Янев изненада с трима в защита, с което минимализира пространствата пред Мустафа Сангаре. След почивката, когато се очакваше „сините“ да бъдат по-свежият отбор, ЦСКА успя да лиши мача от динамика и да го доиграе по начин, който бе в тяхна полза. Казват, че целта оправдава средствата и в този случай „червените“ извлякоха максимума.

На свой ред „сините“ затвърдиха тенденцията, че трудно бележат във възлови мачове. Тимът на Хулио Веласкес е вкарал най-много попадения дотук през сезона, но и нито едно във важните срещи с Лудогорец (0:0), Локомотив (Пд) (0:1) и сега срещу ЦСКА.

Лошо впечатление направи и изказването на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров, който не скри яда си след поражението.

"Съживяваме мъртъвци! Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача, прекъсваха мача? Това ли е футболът? Лежат... Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни", заяви Боримиров пред журналистите.

В същото време мажоритарният собственик Наско Сираков отказа да говори, а старши треньорът Хулио Веласкес пое вината за загубата.

От ЦСКА отказаха да влизат в конфронтация със „сините“, след като изпълнителният директор на клуба Бойко Величков подчерта важността от положителния резултат.

"Не бих използвал реториката на Боримиров. Искаме да стигнем до върха. Знаем, че ще е трудно и знаем как да постигнем, макар и да отнеме време. Виждаме и по какъв начин ни се свири, както и двоен аршин. Георги Костадинов заслужаваше червен картон. Колко минути трябваше да играем до края? Достоен противник, здрав мач и надлъгване. Имахме нужда от тази победа. Можем да извадим много неща и правят тенденция. Казвам факти и няма да споря. Нямаме претенции за червения картон на Пастор. Говорихме с него, каза, че го е ударил. Случва се, това е футболът. Имаме претенции към другите неща".

Така 220-ото издание на дербито генерално няма да се помни с нищо, но пък може да има тежест в края на сезона – както за Левски, така и за ЦСКА.