Моуриньо „забравил“ да плати 800 000 евро на хотел

Жозе Моуриньо „забравил“ да плати около 800 000 евро на хотел, докато беше треньор на Фенербахче. Португалецът отказа на клуба да му осигури луксозен апартамент или вила край Босфора. През 16-месечния си престой Специалния живя в един от най-скъпите хотели „Четири сезона“. Сградата е бивш палат от времето на Османската империя и се смята за една от най-красивите на брега на Босфора. Почти непрекъснато Моуриньо е поръчвал само едни неща за ядене – пилешка супа, пица маргарита и газирана вода.

Въпреки това сумата е достигнала около 36 милиона турски лири, което е близо 800 000 евро. От хотела са се оплакали на Фенербахче, че престоя на португалеца все още не е платен. Възможно е ръководството на клуба да стартира дело срещу Моуриньо, защото личните му разходи не са били задължение на шефовете. При уволнението си треньора получи 15 милиона евро като неустойка.

Не за първи път Моуриньо избира да живее в хотел. Докато водеше Манчестър Юнайтед, в продължение на 895 дни треньорът живя в „Лоури“. Тогава сметката му беше около 600 000 евро.

Престоят на Моуриньо във Фенербахче беше всичко, но не и успешен. Специалния се замеси в куп скандали и дори беше обвинен в расизъм, защото каза, че от резервната скамейка на големия съперник Галатасарай скачали „като маймуни“.

След като отпадна от Бенфика в плейофа на Шампионската лига, Фенербахче уволни Моу. А почти веднага след това треньорът премина именно в Бенфика, където започна кариерата му.

Специалния е световен шампион по неустойки. В кариерата си той е получил над 80 милиона евро, без да ги е изработил, но според клауза в договора. Най-голямата беше от Реал – 20 милиона евро през 2013 година.