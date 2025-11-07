7 ноември – роди се Убиеца на шампиони

Историята на ЦСКА помни много знаменити мачове. Най-успелият клуб на България е отстранявал съперници от всички големи първенства – Англия, Германия, Испания, Италия, Франция, Русия, Нидерландия. Всеки фен има своя звезден миг. Този, който да разказва на децата, а те на техните. От първия капитан Нако Чакмаков, през Пижо Миланов, Георги Найденов, Димитър Пенев, Аспарух Никодимов, Георги Димитров, Георги Велинов, Стойчо Младенов, Тодор Янчев и така до днес!

Две са държавите, които ЦСКА най-много „обича“ - Англия и Нидерландия. Заради тях „червеният“ отбор е наричан Убиеца на шампиони. Рожденият му ден е 7 ноември. За „червена“ България това не е Денят на октомврийската революция. Както 9 септември е денят за първата титла. Всички други асоциации за всеки, обичащ ЦСКА, са неуместни. Нумерологията няма място във футбола.

Днес ЦСКА наистина трябва да празнува. В дните, когато клубът е тръгнал по съвсем нов път, строи нов стадион и очаква да се върне към славата, задължително трябва да погледне към миналото.

На 7 ноември 1973 година жребият изправя българския шампион срещу Аякс. Уоу! Знаете ли какъв беше този клуб тогава? Три пъти поред носител на КЕШ, продължавайки нидерландската хегемония, започнала от Фейенорд през 1970-а. Отборът от Амстердам буквално рушеше всичко по пътя си. Аякс създаде термина „тотален футбол“. На мачовете с ЦСКА липсва единствено диригентът Йохан Кройф, тръгнал вечер да покорява нови висини в Барселона.

Когато Аякс разбра, че трябва да гостува в София, се големее не само с трите поредни титли в КЕШ, но и на страната си. Бе взел златото с 23 точки аванс пред вечния си враг Фейенорд. За света Аякс бе Непобедимия. Атакуващият стил на „лалетата“ до ден днешен влиза във футболните буквари, като едно от най-красивите неща, случвали се в най-популярния спорт. По пътя към третата си титла на Европа отборът има загуба от Байерн с 1:2 в четвъртфиналите. И какво от това, след като първият мач е завършил 4:0. На финала безпроблемно е сразен Ювентус.

Стига толкова за Аякс. В същия сезон ЦСКА също печели третата си поредна титла на България. Накрая преднината пред Локомотив (Пд) е осем точки.

Подобно на Аякс в Нидерландия у нас имената на Пенев, Аспарухов, Петър Жеков, Димитър Марашлиев, Георги Денев и компания плашат всеки, който излезе срещу тях. Първият кръг за КЕШ изглежда като детска игра за ЦСКА. Отсреща е австрийският Вакер, а двата мача завършват безапелационно 3:0 и 1:0.

Една година по-рано Аякс се изправя срещу ЦСКА и печели два пъти – 3:1 в София и 3:0 у дома. Помните ли, че подобно нещо се случи и почти едно десетилетие по-късно с Ливърпул? „Поправителният“ изпит на ЦСКА започва с 0:1 на „Амстердам Арена“ (днес „Йохан Кройф Арена“). Точно като на „Анфийлд“ през 1981 г.. Пит Кайзер вкарва гола и едва ли някой в Европа се съмнява, че това е достатъчна преднина за най-силния в Европа.

Статистиката казва, че на реванша на „Васил Левски“ е имало малко над 51 хиляди зрители. Очевидци твърдят, че са били не по-малко от 75 000. На трибуните се виждат надписи „Сега или никога“. Тогава хореографии няма. Единствената (полу)позволена са вестници, които се превръщат във факли. „Червените“ фенове не виждат Кройф, който на 15 август вече е подписал с Барселона. Останалите са същите.

Но не би! ЦСКА си има своите герои и не му трябват чужди. Велик мач изиграва крилото Георги Денев. Наричат го Кучето, наричат го и Комитата. Говори се, че Аякс е бил сред отборите, които е обмислял възможността да го привлече. Първото полувреме е гросмайсторско 0:0. Въпросът е ще стигнат ли 45 минути за победител? С всеки миг публиката на ЦСКА все повече подкрепя отбора. И така до 68-ата минута! Денев центрира и Марашлиев забива с глава – 1:0. Общият резултат е равен! Отдавна Аякс не е изпадал в толкова сложна ситуация. В края на редовното време вратарят Йордан Филипов очевидно чувства сериозни проблеми в бедрото. Няколко пъти му се оказва медицинска помощ, но за българския лъв думата „болка“ е нещо непознато.

90 минути не стигат, идват продълженията! Мощта на Аякс е известна на всички, но футболистите на ЦСКА все едно в един глас на терена четат „Опълченците на Шипка“ на дядо Вазов. Дори в най-отчаяните моменти никой не може и не трябва да се предава. Така идва 115-ата минута. Резервата Стефан Михайлов, който никога не става постоянна величина в ЦСКА, записа със златни букви името си в славната история. 2:0! Стадионът е вулкан от емоции! Вестниците горят! ЦСКА направи това, което беше невъзможно за Байерн и Ювентус. Из Европа започват да пишат, че „Васил Левски“ е най-трудното място за гостуване.

В продължение на девет години ЦСКА отстранява три европейски шампиона – Аякс, Нотингам и Ливърпул. „Червеният“ отбор е кръстен Убиеца на шампиони, а неговият дом – Гробница за шампиони.

7 ноември е! Връщаме се пак към този велик ден не само за ЦСКА, а и за целия български футбол. И поглеждаме с надежда към бъдещето. „Червеният“ клуб в момента поставя основите то да е бляскаво. И скоро химнът на Шампионската лига да оглася нощите в Борисовата градина с мачове срещу Ливърпул, Аякс и компания. И в очакване приказката за Убиеца на шампиони да продължи.