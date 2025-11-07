Петима от евротурнирите в националния отбор

Петима български футболисти, играли в четвъртък вечер в евротурнирите, са повикани в националния отбор за световните квалификации срещу Турция и Грузия. Мачовете ни са само за престиж, след като натрупахме четири поредни загуби.

Както Труд news вече писа вместо Светослав Вуцов като вратар е викнат Алекс Божев, който е във втория тим на Славия (Прага). Досега стражът беше при младежките национали. Другото ново име при вратарите е Димитър Евтимов, който за последно беше избран за №1 в двубоя на неговия Ботев (Враца) срещу ЦСКА 1948, завършил 0:0.

Титуляр за националния отбор се очертава Димитър Митов. След девет допуснати гола в Лигата на конференциите българинът опази „суха мрежа“ при гостуването срещу АЕК (Ларнака) – 0:0.

Кирил Десподов игра един час за ПАОК, но не вкара гол при убедителната победа с 4:0 над Йънг Бойс. През този сезон нападателят се разписва твърде рядко.

Лудогорец пък загуби трети мач в Лига Европа – 1:3 от Ференцварош. Двата отбора се срещнаха и в плейофите за Шампионската лига. Унгарците отстраниха „зелените“ от Разград, но после отпаднаха и продължиха във втория по стойност турнир. Националният селекционер Александър Димитров извика трима от Лудогорец – Антон Недялков, Ивайло Чочев, Иван Йорданов,

Левски е с най-много национали от Първа лига – трима. На второ място е Славия, а ЦСКА няма нито един.