Отборът на ЦСКА – на инспекция при „Армията“

Футболисти и треньори на ЦСКА отидоха на инспекция при стадион „Българска армия“. Всички необходими мерки за сигурност бяха взети под дъжда, за да не се нарани някой от „червените“ звезди. Заедно с отбора беше и Димитър Пенев, една от най-големите легенди на ЦСКА. С групата беше и спортният директор Бойко Величков.

„Искаме и вие да станете част от нещо голямо, зависи от вас“, обърна се към отбора треньорът Христо Янев.

Съвсем скоро ще бъде затворен и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности в секторите и периметъра.