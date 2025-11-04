Служебна загуба за Локомотив (Пд) заради скандала

Очаквано дисциплинарната комисия на БФС наложи служебна загуба на Локомотив (Пд) с 0:4 заради прекратеното дерби срещу Ботев. Мачът спря в 41-ата минута, когато бутилка удари по главата вратаря Даниел Наумов. Освен това Локо ще трябва да плати 25 300 лева глоби. Следващите три домакинства на „смърфовете“ ще са пред празни трибуни, след като БФС отмени наказанието за лишаване от мач на свой терен. Ботев също трябва да плати 13 300 лева глоби за възстановяване на щети по арената.

„Съдията е преценил, че мачът не може да се доиграе – коментира Юрий Кучев, председател на дисциплинарната комисия. - Няколко пъти са се събирали отговорните лица с капитаните и делегата. Реферът е спазил всички процедури. Предметът е хвърлен от сектора на Локомотив и клубът носи отговорност. Отдавна не сме имали такава ескалация. Собственици на клубове, длъжностни лица и органите на МВР трябва да вземат драстични мерки. Преди имаше мрежа пред агитката зад вратата на стадион Локомотив, но по искане на феновете беше премахната.“