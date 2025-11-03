Божев сменя Вуцов в националния

Алекс Божев ще смени Светослав Вуцов в националния отбор за последните две световни квалификации срещу Турция и Грузия. Юношата на ЦСКА сега е в Славия (Прага), а доскоро беше младежки национал. Вуцов напусна националния след скандал след 0:4 от Испания. Поне временно стражът на Левски няма да бъде викан. Така фаворит да пази в последните два двубоя, в които нямаме шанс за Мондиал 2026, е Димитър Митов. Вратарят на Абърдийн е постоянен титуляр в Шотландия.

В същото време Иван Панков беше поканен в младежкия национален тим за гостуването на Шотландия. Той е футболист на кипърския Красава. Роден е в България, но е прекарал по-голямата част от живота си на Острова на Афродита. От началото на сезона Панков има девет мача в кипърския елит и един за купата на страната. Преди да отиде в Красава, халфът има и един двубой за Арис (Лимасол).

Младежките национали се превърнаха в светлия лъч на българския футбол след категоричната победа над Чехия с 2:1 миналия месец.