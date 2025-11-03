Над 20 000 билета продаден за дербито

Над 20 000 билета за вечното дерби Левски – ЦСКА вече са продадени. Подобен интерес към най-големия мач на България отдавна не е имало, а вече е сигурно – стадион „Васил Левски“ ще е пълен. И това въпреки различните позиции на съперниците. Левски мечтае за първа титла от 2009 година, а ЦСКА – просто да участва в евротурнирите след ужасяващото си изоставане.

Мазир Сула, халф на „сините“, е единственият под въпрос за вечното дерби. Французинът напусна принудително победата при победата на Левски с 3:0 над Арда. Халфът беше грубо фаулиран от Лъчезар Котев. Надеждата на Хулио Веласкес и щаба му е, че Сула ще се възстанови навреме.

В лагера на ЦСКА проблеми няма. Всички са на линия след победата с 3:1 над Монтана.

Вечното дерби е в събота.