Венци Стефанов призова: Феновете на ЦСКА да целуват ръка на Стоичков

Феновете на ЦСКА да стоят мирно и да целуват ръка на Христо Стоичков! Призивът дойде от Венцеслав Стефанов, президент на Славия.

„Червените“ трябва да са благодарни на Стоичков за собственика, който имат – добави „Белият вожд“. - Той е достатъчно еродиран мъж. Постепенно променя някои неща, които беше ясно, че няма да станат. Сериозен мъж и и няма да си остави каруцата в калта. Феновете нека се занимават с основното им задължение – да подкрепят отбора си.“

Полицията все още не може да намери ударилия с бутилка вратаря на Ботев (Пд) фен. А Стефанов призова виновникът да влезе в затвора. Президентът на Славия смята, че пловдивското дерби трябва да се играе единствено с домакинска публика, за да няма ексцесии.

„Няма кой да ни оправи нещата, ако не се справим сами – продължи Стефанов. - Какво може да направи Георги Иванов-Гонзо? Какви правомощия има футболният съюз? Полицията отговаряла само отвън. Ако искат, да се изтрепят. Идват напушени, надрусани бабаити като че ли не отиват на мач, а на гладиаторски бой. Гонзо ще бъде виновен при всякакво решение за мача в Пловдив. Локомотивци ще кажат, че е техен юноша и ги наказаха. А от Ботев биха отвърнали, че понеже е локомотивец, е направил така, че да не спечелят.“

Стефанов очаква ЦСКА 1948 да е фаворит за титлата. Собственикът му Цветомир Найденов „не разчитал на помощ и не помагал“.