Бургас открива изложба с футболни артефакти

Уникална изложба с футболни артефакти ще бъде открита в Бургас. Навръх 17 ноември и по случай 32 години от знаменитата победа с 2:1 над Франция през 1993-а в „Сентрал Парк“ феновете ще могат да се насладят на предмети, които досега не са ставали публично достояние.

Изложението „За първи път на едно място: легендарните екипи на България“ събира артефакти от световното първенство през 1966 година в Англия до последното ни участие във Франция три десетилетия по-късно.

Челно място заема екипът на Христо Бонев от Мондиал'74 в Германия, както и сакът, използван от Динко Дерменджиев на световното в Англия – съхранен и представен в отлично състояние. От по-ново време са фленалката на Йордан Лечков, с която вкара гола срещу Германия в САЩ през 1994 г., тази на Наско Сираков при успеха с дузпи над Мексико отново на американска земя, бутонките на Красимир Балъков от Мондиал'94, както на Димитър Бербатов от мач на Манчестър Юнайтед.

Легендите Христо Стоичков, Борислав Михайлов, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Стилиян Петров, Мартин Петров и други знакови имена също дадоха свои артефакти за изложбата. Разбира се, ще има и фланелка на великия Трифон Иванов, единственият от САЩ'94, който не е между нас. Фенове ще могат да видят запазени програми, билети, значки и флагчета от славните времена на футбола ни.

„Това изложение е емоция, която обединява поколения – каза съорганизаторът Милен Николов, който е гуруто на футболните фланелки в България. - Поканата ни е към младите да носят този дух напред. Входът е свободен, защото целта ни е да срещнем хората, които са съпреживели тези победи с новото поколение.“

Изложбата ще продължи до 22 ноември.