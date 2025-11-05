Левски изтегли „късмета“ Витоша (Бистрица) за Купата на България

Левски изтегли големия късмет и ще играе с Витоша (Бистрица) на осминафиналите за Купата на България. Третодивизионният тим е единственият, стигнал това ниво на турнира, след като изненадващо елиминира Берое в предишния кръг. При това сините са домакини на срещата, която ще е във втората седмица на декември.

На фона на своеобразното столично дерби между „сините“ и „бистришките тигри“ ще има и две истински. ЦСКА приема Локомотив (Сф), а Славия и домакин на ЦСКА 1948. Останалите двойки са Септември – Лудогорец, Черно море – Арда, Добруджа – Ботев (Вр), Локомотив (Пд) – Монтана и Спартак (Вн) – Ботев (Пд).