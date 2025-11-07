Веласкес хвали ЦСКА преди дербито

Хулио Веласкес джентълменски похвали ЦСКА и призова в лагера на Левски за спокойствие преди вечното дерби. Испанецът, с когото „сините“ са на върха в класирането, отчете подобрената напоследък игра на противника.

„Имат футболисти като Питас и Годой, на които не трябва да им се оставят пространства – обясни Веласкес. - Отнасям се с огромно уважение към всеки съперник и сега е така. За мен е изключително важно как ще изглежда Левски. Единственото, по което си приличат съперниците, са емоциите. Всеки тим си има своите футболисти и треньори, своите качества. Искам и резултатът да е различен – в наша полза. Аз не деля играчите на млади и опитни. Трябва да избера тези, които ще се представят по най-добрия начин. Търся баланс в състава. Доверието ми към всички е еднакво голямо. Благодаря на феновете ни от цялото си сърце.“

Левски ще бъде без Карл Фабиен, който е контузен. Добрата „синя“ новина е оздравяването на Мазир Сула. Той започна седмицата с контузия от победата над Арда с 3:1. „Някои футболисти са с мускулна умора, но ще бъдат готови“, гарантира Веласкес.

„Искам да направим силен мач и накрая да отпразнуваме поредните три точки – каза „синият“ халф Георги Костадинов. - Готвим се като за абсолютно нормален двубой. Дано мачът е пример, в който много семейства идват и си тръгват с една приятна и позитивна емоция.“

Фенове на ЦСКА пък се събраха на базата в Панчарево, за да надъхат отбора на Христо Янев. Наставникът на „червените“ се гордее с попадения в пет поредни мача като футболист във вечното дерби, но за първи път ще изведе любимия си отбор като треньор в най-големия мач на България.