Битката срещу хулиганите почна преди дербито

Битката срещу футболните хулигани влезе в парламента точно преди вечното дерби Левски – ЦСКА и след скандалите на пловдивското Локомотив – Ботев. От своя страна БФС в лицето на Гонзо напълно подкрепиха проектозакона, който трябва да регулира случващото се на спортни мероприятия. Централата настоява за ясни правила и контрол върху инцидентите.

„Общата ни цел е футболът в България да бъде безопасен“, написаха от БФС.

В същия ден пловдивската полиция разкри хулигана, който хвърли бутилка и удари по главата Даниел Наумов, вратаря на Ботев. Инициалите му са В.К., а прякорът – Русия. Според Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия запалянкото на Локомотив ще получи забрана да посещава състезания у нас и в чужбина в рамките на три години. Заради неговия акт „смърфовете“ отнесоха служебна загуба с 0:4 и три мача ще играят при закрити врати.

Драконовски ще бъдат мерките за сигурност на вечното дерби в събота. Феновете на Левски, лидер в класирането на Първа лига, изкупиха всички билети за своите сектори. Доста по-пасивни са запалянковците на ЦСКА, но най-вероятно освен буферните зони свободни места няма да има. От двата лагера не спират да призовават всичко да бъде в рамките на феърплея, но реално това никога се случва.

Подобни приказки имаше и преди пловдивското дерби, но то спря в 41-ата минута, а след него от лагерите на двата отбора призоваваха противника да бъде санкциониран по възможно най-тежкия начин.