Левски пак на лагер в Турция

Левски отново избра Турция за зимна подготовка. „Сините“ няма да променят дестинацията, като и този път се доверяват на Белек. Лидерът в Първа лига ще отседне в хотел „KAYA PALAZZO“, където бе и преди година. Столичният гранд ще отпътува на 6-и януари и ще остане на турска земя три седмици. Тепърва от клуба ще обявят имената на съперниците в контролите.

През последните години столичният гранд се подготвя в паузата на шампионата именно в Белек с изключение на зимата на 2023-а, когато бе в Дубай.



