Достанич непобеден със Славия

Ратко Достанич остана непобеден като треньор на Славия след 2:1 срещу Монтана в двубой от 15 кръг. „Белите“ осъществиха късен обрат на стадион „Александър Шаламанов“, след като Янис Гермуш изравни в 87-ата след удар с глава, а по сходен начин Роберто Райчев донесе успеха след перфектна асистенция на Иван Минчев.

Откакто сърбинът се завърна начело на най-стария столичен тим, балансът на Славия е две победи и две равенства. На свой ред Монтана остава без успех от 7 кръга.

След мача старши треньорът на „сините“ Анатоли Нанков оправда поражението със съдийските решения.

"Играхме добре. Поздравявам момчетата, но ми омръзна да си мълча. Вместо да затворим мача, имахме 2-3 чисти положения. Имаше дузпа на Витиньо. Не знам защо главният съдия се направи на разсеян. За какво плащаме на 10 съдии. Защо има ВАР?“

