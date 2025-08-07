Възстановяват панорамния път за Златни пясъци

20 години след свлачището на “Трифон Зарезан” с пари от Европа

Естакада с велоалея и панорамна площадка ще минава над засегнатия район

Панорамният път Варна-Златни пясъци ще бъде възстановен с пари от ЕС, съобщи и. ф. кмет на Варна Павел Попов, след като МРРБ одобри този и още 8 общински проекта за 67 млн. лв. за финансиране по Програма “Развитие на регионите” 2021-2027.

За панорамното шосе са заложени 20 млн. лв. Земята край него се движи от 80-те години на миналия век, когато пострада вилата, подарена от държавата на именития оперен певец Николай Гяуров. Мощно свличане през зимата на 2005 г. разцепи асфалта в местността Трифон Зарезан, като повлече към морето и редица постройки. 20 години токът и водата на оцелелите вили са спрени, отсечката от международния път Варна-Констанца е затворена, а лете туристи идват да си правят селфита сред руините. Пропадналото трасе създава неудобства на живеещите в местностите наоколо над 3000 семейства и на туристическия бизнес, тъй като от града до Златни пясъци има само един обходен път - през Дървения мост.

Опитите за възстановяване на пътя текат от 2009 г., като досега държавата и общината си прехвърляха горещия картоф. Първоначално плановете бяха шосето да се възстанови в началния си вид, но за да е устойчиво, трябваше да се отчуждят частни имоти, а собствениците им искаха космически суми. Преди 4 г. бе направен нов идеен проект - за естакада, която ще премине над неспокойната земя. Трябваше да го изпълни АПИ, но това не се случи.

Сега проектът излиза от архивите и ще бъде реализиран с осигурените европейски средства, увери ресорният зам.-кмет Димитър Кирчев. Според него естакадата ще се превърне в туристическа атракция, тъй като на нея ще бъде изградена панорамна площадка с паркоместа и велоалея. Очаква се строителството да започне в края на 2026 г., тъй като предстоят обществени поръчки за изработка на технически проект и избор на изпълнител, допълни Кирчев.

До 31 октомври трябва да приключи и транспортният хаос по друго крайморско трасе - между южните квартали на Варна “Аспарухово” и “Галата”. Основният му ремонт за 9,8 млн. лв. тече от миналата есен с финансиране от държавната инвестиционна програма за общините. Участъкът от 3,4 км трябваше да е готов през юли, но МРРБ забави плащания и през пролетта изпълнителят спря работа. След получен транш тя бе подновена през лятото и срокът се измести до края на октомври. Дотогава хиляди живеещи в района ще продължават да бият по 1 км пеша до най-близката автобусна спирка. “Просрочването на разплащанията през последните 6-7 месеца касае всички общини, за Варна то удължава ремонтите на тръбата в езерото и на разбития път в Южна промишлена зона”, коментира Кирчев.