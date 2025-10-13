Външният министър на Германия: България е модел за Западните Балкани и партньор от критично значение за сигурността

Автор: Труд онлайн
България и Румъния са „партньори, които са от критично значение за европейската сигурност и стабилност“, заяви Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, преди да отпътува на двудневна визита в двете страни, съобщи ДПА. „Югоизточна Европа е стратегически район от нашия континент“, подчерта той.

Заплахата за външните граници на ЕС и по югоизточния фланг на НАТО може да бъде видяна в Черно море на фона на войната на Русия в Украйна, посочи министърът. „Там също така ще бъде решено дали Европа ще остане способна да действа – по отношение на сигурността, солидарността и по-нататъшното развитие на нашия съюз“, добави той.

Очаква се Вадефул днес да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев в София, след което утре да отлети за Букурещ за разговори с румънския си колега Оана Цою, предаде БТА.

"България е модел за страните от Западните Балкани, който демонстрира колко тясно свързани са сигурността и интеграцията", посочи Вадефул. Той нарече предстоящото присъединяване на страната към еврозоната силен сигнал за стабилността на София и на Европа като цяло.

Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.

Вместо това Вадефул ще пътува директно за България.

