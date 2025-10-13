24-часова стачка парализира Гърция във вторник

Още по темата: Гърция е начело в ЕС по дълго работно време 08.10.2025 13:05

Стачката ще засегне силно мрежата за обществен транспорт в Атина

24-часова национална стачка ще спре работата на Гърция във вторник, 14 октомври, тъй като служителите в публичния и частния сектор протестират срещу спорния законопроект за труда, който би позволил 13-часови работни дни, съобщава To Vima.

Стачката, организирана от синдиката на държавните служители ADEDY и Атинския център по труда (EKA), съвпада с парламентарния дебат по предложеното законодателство. Синдикатите твърдят, че реформата ще премахне осемчасовия работен ден, ще разруши баланса между работа и личен живот и ще институционализира „хиперексплоатацията“.

Прекъсвания в обществения транспорт

Стачката ще засегне силно мрежата за обществен транспорт в Атина, като метрото, трамваите и крайградските железопътни услуги ще работят само между 9:00 и 17:00 часа, за да се улесни достъпът до местата на протестите.

Автобусите и тролейбусите ще се движат от 9:00 до 21:00 часа, въпреки че движението ще започне постепенно след 10:00 часа и ще започне да се намалява около 20:00 часа.

Железопътните услуги и крайградските железопътни линии (Proastiakos) също ще бъдат засегнати, тъй като Общогръцката железопътна федерация се присъединява към стачката. Очаква се националният оператор Hellenic Train да обяви кои маршрути ще бъдат отменени, като само няколко потенциално ще се движат с извънредно работно време.

ADEDY и Общата конфедерация на гръцките работници (GSEE) призовават обществеността да се събере за масов митинг в 11:00 часа на площад Синтагма, пред гръцкия парламент.

Синдикатите казват, че протестът продължава инерцията на стачката им от 1 октомври и е насочен срещу „така наречения гъвкав график“, който те описват като „директна атака срещу осемчасовия работен ден и срещу семейния и социалния живот“.

В съвместното си изявление ADEDY обвинява правителството, че дава приоритет на „претоварването и трудовото мълчание“, вместо да подкрепя доходите и обществените услуги.

Исканията на синдикатите включват:

Оттегляне на законопроекта за 13-часов работен ден

Възстановяване на 7-часовия работен ден, 5-дневната работна седмица и 35-часовия работен стандарт

Възстановяване на 13-та и 14-та заплата

Съществено увеличение на заплатите и премахване на 2% вноска

Прилагане на колективните трудови договори в публичния сектор

Стабилна, постоянна заетост за всички работници

Премахване на новата дисциплинарна рамка за държавните служители

В изявлението се критикуват и неотдавнашните съобщения на министър-председателя на Международния панаир в Солун като „обида“, като се твърди, че предложеното 2% намаление на данъците се равнява само на 100–200 евро годишно – „трохи“ в сравнение с нарастващите разходи за живот.

Очаква се 24-часовата стачка да причини големи смущения в столичния район на Атина и би могла да постави на изпитание обществените настроения към правителството, което настоява за това, което синдикатите наричат ​​една от най-радикалните реформи в трудовата система от десетилетия.