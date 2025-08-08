В Стара Загора установиха ново огнище на шарка по животните

Заболяването е установено в животновъден обект с 112 овце

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни (ДПЖ) в село Горно Сахране, община Павел Баня, обл. Стара Загора.

Заболяването е установено в животновъден обект с 112 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на шарка по ДПЖ сред животните и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха още БАБХ.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Горно Сахране, Долно Сахране, Асен и Скобелево от общ. Павел Баня, обл. Стара Загора и с. Голямо Дряново от общ. Казанлък, обл. Стара Загора.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Ясеново, Шейново, Дунавци, Копринка от общ. Казанлък, обл. Стара Загора; селата Виден, Турия, Габарево, Търничени, Тъжа и гр. Павел Баня от общ. Павел Баня, обл. Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство, съобщават от БАБХ. Собственикът ще бъде обезщетен съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

БАБХ призовава животновъдите в засегнатия район да ограничат достъпа до животновъдните обекти на лица, които не са свързани с дейността им. Всички стопани и заинтересовани страни следва да прилагат стриктно мерките за биосигурност с цел ограничаване и ликвидиране на заболяването. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Шарката по овцете и козите е силно заразно вирусно заболяване, проявяващо се с треска, депресия, обрив от папули по кожата и пневмонични огнища в белите дробове. Обривите започват с червени петна, които преминават в черни крусти и открити рани, видими най-вече по главата, корема, вимето, опашката и вътрешните части на крайниците. Главата често е подута и деформирана. Заболяването може да завърши със смърт.

То се предава основно чрез директен контакт между болни и здрави животни, както и чрез заразени фуражи, оборудване и превозни средства. Превенцията е ключова – избягвайте контакт между животни от различни стада, посещения на чужди животновъдни обекти и размяна на животни и оборудване.