В час пик във Варна: Кола се вряза в тото пункт, друга – в спирка

Две зрелищни катастрофи станаха във Варна в рамките на час този следобед. Минути преди 17:00 часа лек автомобил блъсна друг и се вряза във витрината на тото пункт на централния бул. „Мария Луиза” близо до общината. Леко пострадала е виновната шофьорка, която обяснила пред пътните полицаи, че загубила контрол над возилото по здравословни причини.

Малко по-късно друга кола се блъсна в автобусна спирка в кв. „Аспарухово”. По чудо няма пострадали, тъй като в час пик там винаги има много хора, коментираха очевидци. По думите им шофьорът излязъл от пътното платно, след като спукал гума.