Газови бутилки гърмят в жегите

15 души влязоха в Пирогов само за 10 дни

Зимнината със спестени няколко лева може да ни прати в Спешното

Рискът е, че масово ги препълват, казват специалисти

Само за десет дни 15 души пострадаха с обширни пламъкови изгаряния, причинени от избухнали газови бутилки. Данните са от Клиниката по изгаряния и пластична хирургия на “Пирогов” и са стряскащо доказателство, че неправилната употреба на бутилки с пропан-бутан продължава да заплашва сериозно здравето и живота на хората.

“В 90% от инцидентите става дума за битови експлозии - навън или в дома. Най-често причината е неизправна бутилка, препълване или употреба на цигари и електроуреди в непосредствена близост до нея”, предупреди проф. д-р Мая Аргирова, началник на клиниката. Потърпевши са предимно хора в активна възраст между 20 и 65 години.

Лятото носи още по-големи рискове - високите температури, съчетани с препълнени или повредени бутилки, често водят до пожари и тежки травми.

“Приготвянето на зимнина със спестяването на няколко лева често струва много скъпо - понякога цената може да е животът”, категорична е проф. Аргирова.

Пред “Труд news” собственикът на “Газ Магазин” Марин Ценов обясни, че въпреки опитът си от над 35 години с газова техника, все още не може да се определи като специалист. Той посъветва хората да се информират добре преди да употребяват уреди на газ.

“При правилното им използване, няма нищо страшно. Голям процент от белите стават при препълнена бутилка. При това топло време налягането на газта се повишава и няма накъде да се разшири и бутилката се цепи. Самата тя не е бомба. Разцепвайки се в шева или стената, газта излиза в помещението под високо налягане. Ако има искра, се възпламенява. Пропан-бутанът се концентрира много бързо с кислорода и тогава става взривоопасна смес”. Така обясни избухването Ценов. Той изрично препоръча хората да не се доверяват безрезервно на лицата, които ги обслужват дори на регламентирани за зареждане обекти. “Масово се препълват бутилки”, каза той и бе категоричен, потребителите сами да проверят количеството в бутилките.

“Всички уреди под налягане се зареждат до 80% от обема им. Ако една бутилка е с вместимост от 27 литра, трябва да се заредят 22 литра газ. Това приблизително е 11 килограма, съотношението средно е два литра към килограм”, обясни експертът. Горещо съветва прибирайки се с напълнена бутилка вкъщи, всеки да я претегли на домашния си кантар. “Говорим за обикновен кантар, с който мерим телесното си тегло. Изваждаме тежестта на бутилката и пресмятаме колко газ има в нея. Ако е повече от 80% от обема є, трябва да изпуснем излишното количество, като вземем всички необходими мерки за безопасност”, каза Ценов.

Той уточни, че все още в употреба, дори и малко, но се намират стари бутилки без предпазен клапан. “Неговото предназначение е, ако все пак бутилката вдигне много високо налягане, за да не се сцепи, той изпуска газта, предупреди експертът.

В последната кампанийна проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приключила преди дни, са констатирани несъответствия при над 15% от проверените газови бутилки и патрони, съобщиха пред “Труд news” от контролния орган. Поясниха, че това са 59 от общо 378 проверени, като най-много от тях били без сертификат за съответствие.

Проверките са извършени в търговските обекти където се предлагат за продажба газови бутилки и газови патрони. “На газ станциите се извършва само пълненето и ползването на газови бутилки, като оборотни, т. е. това са продукти, които са вече пуснати в действие”, съобщиха от агенцията. Те съветват да се използват само гаазови бутилки, минали технически преглед на всеки 10 години. Да бъдат без видими следи от ръжда. Периодично да се проверява с пяна дали има изтичане от винтила.