Ген. Русев: Охраняваме небето с МИГ-29, докато F-16 стане готов

"Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 година и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МИГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия". Това каза генерал-майор Николай Русев - командир на ВВС в ефира на БНТ.

"МИГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност, допълни генерал-майор Николай Русев. Но това няма да стане през 2025 година", допълни той.

"F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия - имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти. Към момента самолетите са 4. В близките дни очакваме да дойдат и петият, и шестият самолет. Със 6 самолета не може да се дежури, но на второ място нямаме достатъчно пилоти. 6 са обучени, като само двама от тях са обучени да водят групи", каза Русев.

"Обучението на пилотите на F-16 е изцяло конструиран в САЩ", каза още Русев.

"Има отлагане в подготовката, защото слотовете за обучение, това са местата, са заети. Американската страна е силно ангажирана с обучението и на пилоти от други страни. Има известно закъснение, но към момента нещата вървят и смятам, че броят на пилотите ще отговаря на броя на самолетите", заяви той.

"Догодина F-16 ще започне да дава дежурство - отговорът ми е съмнявам се", каза командирът на ВВС.

Отговорността е най-трудното нещо да се понесе, затова не всеки е готов да го направи и е много лесно на думи да кажеш, че поемаш отговорност, но това се показва с действия и то точно в тези времена, в които живеем е доста сложно. Споделена отговорност няма. За мен отговорността винаги е лична, допълни Русев.