Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

В съобщението се посочва, че Общината продължава работата по инициативата за по-достъпна и устойчива Витоша. В търсене на трайно решение тя предлага концепция за многоетажен подземен буферен паркинг, чийто покрив представлява парково пространство в района на улица „Акад. Сандерс“ в кв. „Драгалевци“. Проектът предвижда подземен паркинг за над 350 автомобила с възможност за поетапно изграждане.

В плана още са включени ⁠зелено обществено пространство върху площадка за парапланеризъм, която ще предложи възможност за приземяване на любителите на този спорт, както и ин⁠фраструктура за устойчива мобилност – паркинг за велосипеди, електрозарядни станции и пешеходни връзки.

Предвидена е и ⁠нова автобусна спирка и обновена пешеходна алея към Драгалевския лифт, посочват от Общината. Оттам добавят, че проучват възможността за преместване на първа спирка на Драгалевски лифт на това място и директна връзка между паркинга и станцията.

Предстои да се премине към следващите стъпки за реализацията на проекта - завършване на регулационния план, изготвяне на транспортна схема и провеждане на архитектурен конкурс.

„Този проект е част от нашата голяма кауза - да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони“, коментира кметът на София Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

На първото заседание на Столичния общински съвет след лятната ваканция столичният кмет посочи, че един от приоритетите е планината Витоша. Вече разполагаме с идейните проекти за възстановяване на Симеоновския лифт, което би било първа стъпка към това да върнем планината на хората. Работим и по подобряване на достъпа до планината, така че тя да бъде удобна за жителите и гостите на София. Витоша е едно от нашите богатства и трябва да се отнасяме с нея като такова, каза кметът.