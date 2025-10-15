Радев: Без ефективно и иновативно здравеопазване не можем да изпълним нито една важна национална цел

Без ефективно и иновативно здравеопазване не можем да изпълним нито една важна национална цел, каза президентът Румен Радев на церемонията по случай 80-годишнината на Медицинския университет в Пловдив.

За мен е привилегия заедно да отбележим тази впечатляваща годишнина на Пловдивския медицински университет. Истинско удоволствие е да бъда във висше учебно заведение с впечатляваща история и реноме, с активна научна и приложна дейност, с международен авторитет, с високи амбиции и най-важното - с талантливи преподаватели и студенти, обърна се президентът към присъстващите.

Приех поканата за днешното събитие, воден от преклонението към всички вас – хората, посветили живота си на тази толкова трудна професия в най-сложната област на човешкото познание – медицината, изискваща безпределна вяра в човека и доброто, добави Радев. Здравето е ключов фактор, без който не може да се развива нито една обществена сфера, каза още президентът. По негови думи за 80-те си години Пловдивският медицински университет се е утвърдил като лидер в развитието на този ключов фактор чрез изграждането на знаещи, можещи, високо подготвени и мотивирани медицински специалисти с грижа за здравето на нацията.

Той благодари на всички от МУ-Пловдив за това, че не само съхраняват тези славни традиции, но и ги развиват. Наистина е впечатляващо внедряването на високи технологии, на нови форми и методи на обучение, разгръщат се перспективни изследователски програми с висок приложен ефект. Развиват се международни партньорства с редица държави и други водещи унивеситети.

"Успяхте да превърнете университета в един от най-предпочитаните не само в България и Балканите, но и по света. Факт, че тук има студенти от всички континенти. И най-важното, според мен, да ви поздравя за това, че вие, наистина внедрявате, приобщавате вашите обучаеми към най-хуманните ценности в тази наистина хуманна професия. Днешният празник е и признание за поколенията възпитаници на университета, които остават и до днес верни на неговата важна обществено значима мисия“, каза президентът.

И благодари за постоянството и всеотдайността, с които се утвърждава българската медицинска школа и се допринася за развитието ни като модерна държава.

Румен Радев се обърна към студентите и ги поздрави за избора на тази високохуманна професия, но и отбеляза, че от тях се очаква много. Да трансформирате модела на българското здравеопазване към още по-високи стандарти, така че да отговаря на очакванията на нашето общество. Да градите модерно здравеопазване на европейско ниво, уточни той. Радев каза, че е убеден, че подготовка тук е сигурна гаранция за успех. Държавният глава поздрави и чуждестранните студенти за техния правилен избор да получат образованието си в България и най-вече в Пловдив. Той каза, че това е най-добрата инвестиция.

Радев подчерта, че най-важното в тази професия остава духът, устремеността към успеха, а успехът означава животът тук.

"Този дух аз го видях днес и в студентите, които наистина говорят с оптимизъм, с дух, с вяра, с устрем за бъдещето. Така че човек трябва наистина да влага всичко от себе си, за да има атестат. Атестатът наистина са вашите студенти. Аз ги виждам устремени, виждам ги оптимисти и вярвам в доброто здравеопазване в бъдещето на България", заключи президентът Румен Радев.

Преди церемонията държавният глава разгледа изложението на иновациите, представено от всички факултети и звена на Медицинския университет във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология "ПлантаСИСТ".