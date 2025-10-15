“Бал на изобилието” набира средства за две отделения в МБАЛ “Св. Анна”

Благотворителен “Бал на изобилието” организират на 18 октомври във Варна членовете на дамски клуб “Бизнес на високи токчета”, част от националната едноименна мрежа за женско предприемачество. Целта е да се съберат средства за апаратура за родилното отделение и неонатологията в МБАЛ “Св. Анна”. Името на каузата е свързано с благословията на жената да е майка. Авансово в целева банкова сметка на инициативата са събрани близо 28 000 лв. от фирми, граждани и дори футболен клуб.
“Надяваме сумата да се увеличи. Искаме да обединим бизнеса в подкрепа на значими социални каузи, защото това са инвестиции в бъдещето. Планираме балът да стане традиция и да подпомага различни инициатива - от здравни и образователни, до опазване на културното наследство и подпомагане на уязвими групи“, обясниха Кънева и заместничката й Виолета Донкова. Те допълниха, че със събраната сума ще бъде закупена апаратура, посочена от лекарите от болницата.
“Мечтата ни е да имаме портативен преносим ехограф с накрайници за изследване на мозъка и сърцето на новородените при евентуални патологии. В момента за този вид диагностика се налага да местим бебетата на друг етаж”, каза д-р Миглена Маринова, началник на отделението по неонатология. От началото на годината през него са преминали 580 новородени, малко над 5% от които са били обгрижвани в интензивния сектор. През последните 7 г. в родилния сектор на МБАЛ “Св. Анна” са инвестирани 660 000 лв. собствени средства и такива, осигурени предимно от Община Варна. Медицинската апаратура обаче се променя бързо, а оборудването в отделението за най-малките пациенти е скъпо и се амортизира бързо, подчерта д-р Маринова.
Благотворителната инициатива на създадения преди 2 г. клуб “Бизнес на високи токчета” е поредна. 15-те му членки реализираха кампания “Бизнесът за по-чист въздух”, чрез която елхи бяха дарени и засадени във варненските детски градини и бе подпомогната Фондация “SOS семейства в риск”. Бизнесдамите обявиха и готовност да организират абитуриентските балове на деца от защитените центрове в града.
Апелът им към поканените на бала представители на бизнеса, гражданския сектор, сродни клубове, организации и към всички варненци бе да подкрепят каузата в помощ на най-малките пациенти. Желаещите могат да направят дарение и чрез банковата сметка.
Фондация "СПОДЕЛИ ДОБРОТО“
Алианц Банк България АД
SWIFT код: BUINBGSF
IBAN: BG71BUIN95611000770153