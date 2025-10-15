“Бал на изобилието” набира средства за две отделения в МБАЛ “Св. Анна”

Инициативата е на варненския дамски клуб “Бизнес на високи токчета”

Благотворителен “Бал на изобилието” организират на 18 октомври във Варна членовете на дамски клуб “Бизнес на високи токчета”, част от националната едноименна мрежа за женско предприемачество. Целта е да се съберат средства за апаратура за родилното отделение и неонатологията в МБАЛ “Св. Анна”. Името на каузата е свързано с благословията на жената да е майка. Авансово в целева банкова сметка на инициативата са събрани близо 28 000 лв. от фирми, граждани и дори футболен клуб.

“Надяваме сумата да се увеличи. Искаме да обединим бизнеса в подкрепа на значими социални каузи, защото това са инвестиции в бъдещето. Планираме балът да стане традиция и да подпомага различни инициатива - от здравни и образователни, до опазване на културното наследство и подпомагане на уязвими групи“, обясниха Кънева и заместничката й Виолета Донкова. Те допълниха, че със събраната сума ще бъде закупена апаратура, посочена от лекарите от болницата.

“Мечтата ни е да имаме портативен преносим ехограф с накрайници за изследване на мозъка и сърцето на новородените при евентуални патологии. В момента за този вид диагностика се налага да местим бебетата на друг етаж”, каза д-р Миглена Маринова, началник на отделението по неонатология. От началото на годината през него са преминали 580 новородени, малко над 5% от които са били обгрижвани в интензивния сектор. През последните 7 г. в родилния сектор на МБАЛ “Св. Анна” са инвестирани 660 000 лв. собствени средства и такива, осигурени предимно от Община Варна. Медицинската апаратура обаче се променя бързо, а оборудването в отделението за най-малките пациенти е скъпо и се амортизира бързо, подчерта д-р Маринова.

Благотворителната инициатива на създадения преди 2 г. клуб “Бизнес на високи токчета” е поредна. 15-те му членки реализираха кампания “Бизнесът за по-чист въздух”, чрез която елхи бяха дарени и засадени във варненските детски градини и бе подпомогната Фондация “SOS семейства в риск”. Бизнесдамите обявиха и готовност да организират абитуриентските балове на деца от защитените центрове в града.

Апелът им към поканените на бала представители на бизнеса, гражданския сектор, сродни клубове, организации и към всички варненци бе да подкрепят каузата в помощ на най-малките пациенти. Желаещите могат да направят дарение и чрез банковата сметка.

Фондация "СПОДЕЛИ ДОБРОТО“

Алианц Банк България АД

SWIFT код: BUINBGSF

IBAN: BG71BUIN95611000770153